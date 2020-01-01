إندونيسيا تسجل 1904 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

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أظهرت بيانات وزارة الصحة الاندونيسية، اليوم الخميس، اصابة 1904 شخص، ليصل العدد الإجمالي للبلاد إلى 106.336 حالة.



ارتفع عدد الوفيات المتعلقة بـ COVID-19 في دولة جنوب شرق آسيا بمقدار 83، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5،058.



وعلي صعيد اخر، اعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1264 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي وثلاث حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.



وتعد هذه أكبر زيادة في يوم واحد في الإصابات التي شهدتها اليابان منذ بدء الوباء. كما أنها المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد أكثر من 1000 حالة جديدة في يوم واحد، متجاوزة أعلى مستوى يومي سابق بلغ 981 حالة في يوم الثلاثاء.



وقد سجلت طوكيو 250 حالة إصابة يوم الأربعاء، بينما أكدت أوساكا 221 إصابة، وهو ارتفاع يومي جديد. وشهدت ولاية آيتشي المركزية أيضًا أعلى مستوى لها في يوم واحد من 167 حالة جديدة، حيث رفع حاكمها هيديكي أومورا مستوى التأهب في المنطقة إلى "حالة تأهب قصوى".



ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في اليابان الآن 33761 حالة، بما في ذلك 1017 حالة وفاة.



وقد تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي 17 مليون حالة علي مستوي العالم، اليوم الخميس، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز.



تم تأكيد حوالي 17،031،281 حالة و667،060 وفاة حول العالم، وفقًا لبيانات الجامعة. فقد تم تسجيل أكثر من ربع الحالات في الولايات المتحدة، حيث كان هناك أكثر من 150.000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي.



سجلت هذه الدول الخمس معظم الحالات، وفقًا للجامعة:



الولايات المتحدة: 4،426،982 حالة (150،713 حالة وفاة)

البرازيل: 2،552،265 حالة (90،134 حالة وفاة)

الهند: 1،581،963 حالة (34،955 حالة وفاة)

روسيا: 827،509 (13،650 حالة وفاة)

جنوب أفريقيا: 471،123 حالة (7،497 حالة وفاة)



وعلي صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الاسترالي دانيال اندروز، يوم الاربعاء، إن ولاية فيكتوريا الاسترالية سجلت 295 حالة اصابة بكوفيد 19 يوم الثلاثاء. كما سجلت أيضًا تسع وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات على مستوى الولاية إلى 92 حالة.



قال رئيس الوزراء أندروز، "إذا كنت مريضًا، يجب أن تخضع للفحص"، كما حث الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض على البقاء في المنزل وإجراء الاختبار. وأضاف أن "هذه إلى حد كبير موجة ثانية تغذيها الفاشيات في أماكن العمل".



وقد أعلن أندروز أيضًا أنه تم اختبار 18،077 شخصًا يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت في فيكتوريا إلى 1،554،705.

