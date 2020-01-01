محافظة الجيزة تقدم نصائح لمواطنيها في عيد الأضحى المبارك لمنع تفشي فيروس كورونا

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يتقدم اللوء أحمد راشد محافظ الجيزة، بخالص التهنيه للشعب المصرى العظيم وأبناء محافظة الجيزة، بمناسبه عيد الاضحى المبارك داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.



أكد محافظ الجيزة، أن هذا العام هو إستثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، مشيراً إلى أن الدولة لم تدخر جهداً فى وضع الخطط الإستباقية للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع مؤكداً على ضرورة التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة من أجل حماية الوطن والمواطنين.



وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بإتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة ويجب إتباعها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.



وتتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الإجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر وإرتداء الكمامة المصنعة من القماش مع إتباع الإرشادات الخاصة بكيفية إرتدائها وإزالتها والتخلص منها.





بالإضافة إلى الحد من التجمعات الإجتماعية العامة والخاصة وتشجيع عدم المصافحة باليد في اللقاء وتحية الناس لتخفيف إنتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة.



وشملت الإجراءات الوقائية منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الاماكن العامه المرتبطه بالأنشطه الخاصه، بالعيد مثل الأسواق والمحلات التجاريه والمطاعم وغيرها.



كما تناشد محافظة الجيزه المواطنين من كبار السن والذين لديهم تاريخ مرضي سابق، مثل مرضى السكري وإرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئه المزمنه والأوعيه الدمويه وأمراض الكلى المزمنه وتثبيط المناعه والسرطان بعدم التواجد في أي تجمعات نظراً لأنهم الفئات الاكثر عرضه للاصابه بالفيروس.



وتؤكد محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ حملات خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعه إلتزام المحلات والمنشأت بالإجراءات الإحترازية الواجب تنفيذها لمكافحة تفشى فيروس كورونا سواء بمواعيد الغلق أو بالطاقه الإستيعابية للمنشأت التجارية والمحال وعدم وجود أى تجمعات، بالإضافه إلى متابعة غلق الحدائق والمتنزهات.

