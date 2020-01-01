السكة الحديد: زيادة أسعار التذاكر لم تغطي كل مصروفات التشغيل

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن القطارات الجديدة التي تحدث عنها وزير النقل وعددهم 38 قطار، انطلقوا اليوم في خطوط التشغيل على الشبكة، موضحا أن هناك تجاوب من قبل الركاب على استخدام هذه القطارات حيث أنها قطارات ذات مستوى خدمة مرتفع.





وأشار "رسلان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن كل خدمات السكك الحديدية مسخرة لخدمة جمهور الركاب، منوها بأنهم بدأوا تحريك أسعار تعريفة الركوب بما يتناسب مع مصروفات التشغيل بنسبة معينة لا تغطي كل المصروفات.





وأوضح أن زيادة أسعار التذاكر بدأ تطبيقه بالفعل، منوها بأن الزيادة لم تشمل القطارات القديمة، وإنما شملت القطارات الجديدة، والتي تم إعادة تأهيلها.





وفي سياق متصل، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الزيادة في أسعار تذاكر القطارات الجديدة تغطي نحو 70% من مصاريف التشغيل.





وأضاف "الوزير"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، أنه تم تطوير الخدمات في القطارات القديمة كنها لن تتأثر بأي زيادة في اسعار التذاكر، بينما الزيادة على القطارات الجديدة فقط والتي يبلغ عددها 38 قطار.





وتابع وزير النقل والمواصلات، أنه يأمل في الوصول إلى 900 قطار في العام 2024، تقل مليون ونصف راكب، وارتفاع العدد إلى 2 مليون راكب في عام 2030، إلى جانب نقل البضائع للحفاظ على الطرق.



