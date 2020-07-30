سوسن بدر تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:17 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
مي مرسي
هنأت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها بعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال صورة شاركتها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "بدر" تعليقا على الصورة قائله: "كل سنة وانتم وكل أحبابكم طيبين وبخير وفي صحة وسعادة".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال خوضها بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

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