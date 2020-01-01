تعرف على فضل يوم عرفة وحكم صيامه

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
كشف الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، عن فضل يوم عرفة العظيم وحكم صيامه، مشيرا إلى أنه من أفضل الأيام وأحبها إلى الله عز وجل.

وأكد عامر، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «صباحك مصري» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر2» أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا بالتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال لمضاعفة الثواب والأجر خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، خاصة يوم عرفة، من خلال الصوم والذكر والصدقات وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الغير ومساعدة الفقراء والأيتام وتلاوة القرآن الكريم والإكثار من التكبير والتهليل.

وعن فضل يوم عرفه، أوضح أن العبد الصائم يغفر له الله ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، موضحا أن الله يغفر في هذا اليوم لكل من وقف بعرفة وكل من كان في عرفة ودعا لغيره من المسلمين.

وعن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ"، ومعنى الحديث أن الصيام فى يوم عرفة يُكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة التالية.

وعن حكم صيام يوم عرفة للحجاج، فقد ذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة.

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