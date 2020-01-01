غدًا.. الأورمان تبدأ في ذبح أضاحيها بمحافظة أسوان

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
تبدأ غدًا جمعية الأورمان بمحافظة أسوان يوم الجمعه صباحًا أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق في الانطلاق لذبح عدد (30) رأس ماشية محلية داخل مجزر ادفو ومجزر كوم امبو ومجزر دراو ومجزر أسوان المعتمدين من وزارة الزراعة وتحت اشراف الطب البيطرى.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أن لحوم الاضاحى البلدية التى يتم توزيعها في محافظة أسوان تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر ادفو ومجزر كوم امبو ومجزر دراو ومجزر أسوان وتحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية.


وأوضح شعبان ان ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريبًا وان حصة محافظة أسوان من المستورد 75 الف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها الى مصر مباشرة.

يذكر أن جمعية الاورمان قد استفتت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الاضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الاضاحى خارج بلد المضحى وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الاضحى واجازت دار الافتاء مشروع صك الاضحية واعتبرته من السنة الحسنة واجازت جميع ما استفتت عليه الاورمان حول هذا الموضع.

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