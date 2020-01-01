"بيتحرف كلامي وأنا عايشة".. ياسمين رئيس تشن هجوم على أحد المواقع الصحفية

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وجهت الفنانة ياسمين رئيس، رسالة لأحد المواقع الصحفية عقب أخذهم لحديها عن حبس فتيات "التيك توك" بشكل خاطئ وذلك من خلال بعض الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت " رئيس" تعليقا على الصورة قائله: "علشان الناس اللي بتحرف الكلام البتن لما بتخرج عن الحدود اللي رسمهالها المجتمع تتعاقب ويتحكم عليها بأبشع الأحكام لكن المتحرش حر طليق".



وكتبت ياسمين رئيس على الصور قائله: "يعني بيتحرف كلامي وأنا عايشة" وكانت تقصد "رئيس" من خلال ما شاركته حول قضية فتيات "التيك التوك"، السخرية وليس ما فهمه البعض.