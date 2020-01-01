تهنئة عيد الأضحى 1441/2020.. رسائل للتهنئة بالعيد الكبير مكتوبة

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
تهنئة عيد الأضحى لعام 2020 ميلاديا، 1441 هجريا.. يبحث المسلمين في جميع بقاع العالم عن رسائل للتهنئة بعيد الأضحى المبارك "العيد الكبير"، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

ونستعرض لكم فى هذا السطور التالية أبرز رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2020 ميلادياً و1441 هجرياً، إعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

تهنئة عيد الأضحى.. رسائل مكتوبة
- قلبي يبيك ودوم يشتريك وبنبضه وحبّه يرويك وبحنانه يدفّيك وبقرب العيد يهنّيك.
- كل عام وأنت بخير واقرب إلى الله سبحانة وتعالى عيد سعيد عليك وعلى أسرتك.
- قبل الزحمة والمواعيد وذبح الخروف يوم العيد أحب أقولك عيد سعيد.
- باقة من الورود بقدوم العيد مُعطّرة بالعود لك يا صاحب الجود.
- تسير الأيام عام بعد عام وبقربك مني أصبحت سنواتي كلها أعياد.
- أعاد الله علينا وعليكم العيد بالخير واليمن والبركات.
- مِن عادة العيد أن الناس تفرح فيه.. لكن أنتَ عكس الناس العيد يفرح بك.
- أدام الله لكم الأعياد دُهوراً وألبسكم من تقواه نوراً.

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