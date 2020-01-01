الولايات المتحدة تسجل أكثر من 70.000 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تم تسجيل ما يقرب من 70،776 حالة جديدة بفيروس كورونا و1403 حالة وفاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ المجموع الوطني للحالات المؤكدة الآن 4،426،982، بما في ذلك 150،713 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس على الأقل.

تشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

فقد تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي 17 مليون حالة علي مستوي العالم، اليوم الخميس، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز.

تم تأكيد حوالي 17،031،281 حالة و667،060 وفاة حول العالم، وفقًا لبيانات الجامعة. فقد تم تسجيل أكثر من ربع الحالات في الولايات المتحدة، حيث كان هناك أكثر من 150.000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي.

سجلت هذه الدول الخمس معظم الحالات، وفقًا للجامعة:

الولايات المتحدة: 4،426،982 حالة (150،713 حالة وفاة)
البرازيل: 2،552،265 حالة (90،134 حالة وفاة)
الهند: 1،581،963 حالة (34،955 حالة وفاة)
روسيا: 827،509 (13،650 حالة وفاة)
جنوب أفريقيا: 471،123 حالة (7،497 حالة وفاة)

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