إصابات كورونا تتجاوز 17 مليون حالة على مستوى العالم

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي 17 مليون حالة علي مستوي العالم، اليوم الخميس، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز.

تم تأكيد حوالي 17،031،281 حالة و667،060 وفاة حول العالم، وفقًا لبيانات الجامعة. فقد تم تسجيل أكثر من ربع الحالات في الولايات المتحدة، حيث كان هناك أكثر من 150.000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي.

سجلت هذه الدول الخمس معظم الحالات، وفقًا للجامعة:

الولايات المتحدة: 4،426،982 حالة (150،713 حالة وفاة)
البرازيل: 2،552،265 حالة (90،134 حالة وفاة)
الهند: 1،581،963 حالة (34،955 حالة وفاة)
روسيا: 827،509 (13،650 حالة وفاة)
جنوب أفريقيا: 471،123 حالة (7،497 حالة وفاة)

وعلي صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الاسترالي دانيال اندروز، يوم الاربعاء، إن ولاية فيكتوريا الاسترالية سجلت 295 حالة اصابة بكوفيد 19 يوم الثلاثاء. كما سجلت أيضًا تسع وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات على مستوى الولاية إلى 92 حالة.

قال رئيس الوزراء أندروز، "إذا كنت مريضًا، يجب أن تخضع للفحص"، كما حث الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض على البقاء في المنزل وإجراء الاختبار. وأضاف أن "هذه إلى حد كبير موجة ثانية تغذيها الفاشيات في أماكن العمل".

وقد أعلن أندروز أيضًا أنه تم اختبار 18،077 شخصًا يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت في فيكتوريا إلى 1،554،705.

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