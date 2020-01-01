أحمد فلوكس يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:26 ص
فلوكس
فلوكس
مي مرسي
هنأ الفنان أحمد فلوكس جمهوره بعيد الأضحى المبارك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "فلوكس" تعليقا على الصورة قائلا: "عيد سعيد عليكم"،وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "كل سنة وانت طيب وينعاد عليك بالصحة والسعادة يارب"،"وانت طيب وبخير"،"وعليك يا فلوكس".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

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