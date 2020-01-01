إنشاء مطبخ أمني مصغر للقرارات الحساسة في إسرائيل

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
وكالات

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني جانتس، اتفقا على إنشاء "مطبخ أمني مصغر" للقرارات الأمنية الحساسة.

                    

قالت إسرائيل إنها ضربت أهدافا عسكرية سورية ردا على هجوم عند حدودها، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

 

هذا، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إسرائيل استهدفت مواقع لميليشيا موالية لإيران في القنيطرة، بينما قالت وسائل إعلام سورية، أن هناك مروحيات إسرائيلية استهدفت 3 مواقع في القنيطرة.

 

وفي وقت سابق، أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سمع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا.

 

ونشر "أدرعي"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهر اليوم، أكد من خلالها سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا، كما لحقت أضرار نتيجة الشظايا في مبنى وسيارة مدنية في داخل الأراضي الإسرائيلية.

 

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن التفاصيل الكاملة قيد الفحص، وبأنه سينشر لاحقا ما يستجد من معلومات.

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نتنياهو مطبخ امني مصغر اسرائيل

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