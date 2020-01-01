'بهذه العبرات'.. دينا الشربيني تدعم زوجها بعد طرحه بوستر أغنيته الجديدة

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نشرت الفنانة دينا الشربيني فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.



وتضمن هذا الفيديو مقطع من أغنية زوجها الجديدة الهضبة عمرو دياب، وقامت بتهنئته قائله: "الأسطورة الوحيدة والحقيقية".



يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب، ألبوم "سهران" الذي طرحه خلال الشهور الماضية، وكان يتضمن مجموعة كبيرة من الأغاني منهم أغنية "زس ما انتي، وجميلة، وأول يوم في البعد، وعم الطبيب" وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا، بعد طرحه بمواقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وخاضت دينا الشربيني السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل.



وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، و تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.