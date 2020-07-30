قتلى وجرحى بانفجار في مطعم باليابان

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:17 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات اليابانية، صباح اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة 18 شخصا على الأقل بجروح، جراء انفجار وقع داخل مطعم في منطقة فوكوشيما شمالي البلاد.

 

وأصدرت المجموعة المالكة التي تدير سلسلة من المطاعم، بيانًا قالت فيه إن المطعم كان يخضع لإصلاحات.

 

واعتذرت المجموعة المالكة التي تدير سلسلة من المطاعم وقالت إنها تتعاون مع السلطات لتحديد سبب الانفجار.

 

وكانت وسائل الإعلام، عرضت لقطات للمطعم المدمر ظهرت خلالها أيضا نوافذ مهشمة في بنايات مجاورة وتناثر قطع من المعدن والزجاج في المكان.

 

وقال بعض مستخدمي موقع "تويتر" في المنطقة إنهم سمعوا دويا صاخبا وقت الانفجار وشموا رائحة غاز.

أخبار تهمك

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 21 ساعة

على رأسها قمة الزمالك.. نجم الأهلي يغيب عن 4 مواجهات نارية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ نصف ساعة

الأهلي يضغط على بيراميدز لحسم صفقة هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على غيابات برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الحجاج يتوجهون إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي وأوباما مع الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

08:54 ص

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

03:34 ص

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

02:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»