قتلى وجرحى بانفجار في مطعم باليابان

أعلنت السلطات اليابانية، صباح اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة 18 شخصا على الأقل بجروح، جراء انفجار وقع داخل مطعم في منطقة فوكوشيما شمالي البلاد.

وأصدرت المجموعة المالكة التي تدير سلسلة من المطاعم، بيانًا قالت فيه إن المطعم كان يخضع لإصلاحات.

واعتذرت المجموعة المالكة التي تدير سلسلة من المطاعم وقالت إنها تتعاون مع السلطات لتحديد سبب الانفجار.

وكانت وسائل الإعلام، عرضت لقطات للمطعم المدمر ظهرت خلالها أيضا نوافذ مهشمة في بنايات مجاورة وتناثر قطع من المعدن والزجاج في المكان.

وقال بعض مستخدمي موقع "تويتر" في المنطقة إنهم سمعوا دويا صاخبا وقت الانفجار وشموا رائحة غاز.