قرار جديد من البرازيل بشأن دخول الأجانب

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:56 ص
دخول الأجانب
دخول الأجانب
وكالات

أعلنت السلطات في البرازيل، اليوم الخميس، السماح بدخول الأجانب جوًا بعد حظر دام 4 أشهر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن البرازيل، تخطت عتبة الـ90 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 17 مليون و133 ألف إصابة، بينهم أكثر من 668 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10،659 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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