دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

دعاء يوم عرفة مستجاب.. يبحث المسلمين في جميع بقاع الأرض عن دعاء يوم عرفة الأكثر استجابة لترديده في يوم عرفة العظيم أي اليوم الخميس الموافق 30 من يوليو لعام 2020 والتاسع من ذي الحجة لعام 1441.





ولقد وصانا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الادعية في يوم عرفة، وإليكم دعاء يوم عرفة مستجاب إن شاء الله للحجاج وغير الحجاج، وهو كالتالي:





- اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى، وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه.





- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب على توبة نصوحًا لا أنكثها أبدًا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا.





- اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير.





دعاء يوم عرفة مستجاب





اللهم صلي على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الختام، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.



