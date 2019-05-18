أسعار "الدولار" الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الخميس 30-7-2020





وقد جاء اسعار الدولار في البنوك المصرية كالأتى:





سعر الدولار في البنك المركزي:

16.03 جنيه للبيع/ 15.93 جنيه للشراء.





سعر الدولار في بنك مصر :

16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.





سعر الدولار في بنك الأهلى اليوناني:

16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.





سعر الدولار في بنك الاسكندرية:

16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.





سعر الدولار في المصرف المتحد:

16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

16.03 جنيه للبيع/16.03 جنيه للشراء.





سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:

16.04 جنيه للبيع /15.94 للشراء.

سجلت اسعار الدولار في جميع البنوك المصرية استقرار، مع اغلاق تعاملاتها بمناسبة الاحتفال عيد الأصحي المباردك بداية من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين القادم.