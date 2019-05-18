أسعار "الدولار" الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الخميس 30-7-2020
الخميس 30/يوليه/2020 - 08:53 ص
الفجر الاقتصادي
سجلت اسعار الدولار في جميع البنوك المصرية استقرار، مع اغلاق تعاملاتها بمناسبة الاحتفال عيد الأصحي المباردك بداية من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين القادم.
وقد جاء اسعار الدولار في البنوك المصرية كالأتى:
سعر الدولار في البنك المركزي:
16.03 جنيه للبيع/ 15.93 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصر :
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.
سعر الدولار في بنك الأهلى اليوناني:
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.
سعر الدولار في بنك الاسكندرية:
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.
سعر الدولار في المصرف المتحد:
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
16.03 جنيه للبيع/16.03 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:
16.04 جنيه للبيع /15.94 للشراء.
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