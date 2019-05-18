أسعار "الدولار" الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الخميس 30-7-2020

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:53 ص
سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس
سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس
الفجر الاقتصادي
سجلت اسعار الدولار في جميع البنوك المصرية استقرار، مع اغلاق تعاملاتها بمناسبة الاحتفال عيد الأصحي المباردك بداية من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين القادم.

وقد جاء اسعار الدولار في البنوك المصرية كالأتى:

سعر الدولار في البنك المركزي:
16.03 جنيه للبيع/ 15.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر :
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

سعر الدولار في بنك الأهلى  اليوناني:
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية:
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد:
16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
16.03 جنيه للبيع/16.03 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:
16.04 جنيه للبيع /15.94 للشراء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار مقابل الجنبه سعر الدولار مقابل الجنبه سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك التجاري الددولي سعر الدولار في البنك الأهلى سعر الدولار فب البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الخميس 30-7-2020 سعر الدولار الآن اسعار الدولار

أخبار تهمك

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ ثلث ساعة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 21 ساعة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على غيابات برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضغط على بيراميدز لحسم صفقة هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 11 ساعة

على رأسها قمة الزمالك.. نجم الأهلي يغيب عن 4 مواجهات نارية

منذ ساعتين

نجم الزمالك يرفض التجديد

منذ ساعتين

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تجديد تعاقده.. تعرف على أرقام مروان محسن في 4 مواسم مع الأهلي

منذ 41 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي وأوباما مع الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت 18-5-2019

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 5-8-2019

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 9-8-2019 بالبنوك المصرية

أسعار الدولارأمام الجنيه ثاني أيام عيد الاضحى

أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الإضحى 12-8-2019 بالبنوك

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13-8-2019 ثالث أيام عيد الاضحى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

03:34 ص

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

02:52 ص

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»