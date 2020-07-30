مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 4.. مواعيد العرض وتردد القناة الناقلة

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 4.. ازداد البحث في الأونة الأخيرة عن مسلسل انت اترك بابي الحلقة الرابعة نظرا لتطورات أحداث الحلقة الجديدة المليئة بالتفاصيل المثيرة التي انتهت على مشهد اغماد ايدا.

مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 4

احتل مسلسل انت اترك بابي الحلقة الرابعة المرتبةالأولى في مشاهدة اليوتيوب وشهدت الحلقة الجديدة احداث مثيرة ليشهد المسلسل منذ بداية إنطلاقة وحتى الان نسبة عالية من المشاهدات هذا الموسم.

مواعيد مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 4
يعرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة الرابعة مساء يوم الاربعاء، حيث يت عرض المسلسل بشكل عام مساء الأربعاء من كل اسبوع عبر شاشات فوكس تي فى.

وعن تردد قناة فوكس تي في إليكم التالي:

القمر: النايل سات
التردد: 11296
معدل الترميز: 27500
معدل التصحيح: 6/5

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