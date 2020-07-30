6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يخوض نادي برشلونة الإسباني مواجهة قوية ضد نادي نابولي الإيطالي، في إطار مواجهات العودة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يفقتد برشلونة لجهود عدد من نجومه، خلال المواجهة المرتقبة ضد نابولي.

وسيغيب عن برشلونة لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو، الذي أعلن تمرده على النادي وقرر عدم العودة من البرازيل، قبل انتقاله رسمياً لصفوف يوفنتوس.

كما يفتقد برشلونة لخدمات قلبي الدفاع كليمنت لينجليت ورونالد أراوخو، بسبب الإصابة، وإن كان الفرنسي ربما يلحق بالمباراة.

ويغيب ثنائي خط الوسط، سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال بسبب الإيقاف، نظراً لتراكم البطاقات الصفراء.

وعلى الرغم من عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي للتدريبات الجماعية منذ 6 أشهر، إلا أنه على الأرجح لن يشارك في المباراة، بسبب ابتعاده عن المشاركات.

ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب كامب نو يوم 8 أغسطس الماضي، إلا أن شائعات عديدة ألمحت لإمكانية نقل المباراة لمدينة لشبونة، بسبب انتشار فيروس كورونا في إقليم كتالونيا.

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