الاتحاد الآسيوي يحدد مقاعد الأندية السعودية في دوري الأبطال

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن الاتحاد الآسيوي للعبة اعتمد الحد الأقصى لمقاعد المملكة في دوري أبطال آسيا خلال النسختين المقبلتين عامي 2021 و2022.

وأضاف الاتحاد على موقعه: "اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، 3 مقاعد مباشرة للأندية السعودية بالإضافة إلى مقعد رابع يخوض الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا".

وتابع: "طبقاً لتقييم الاتحاد الآسيوي فإن الدولتين الأعلى في التصنيف في قسمي (الغرب والشرق) تحصلان على الحد الأعلى، ويعتمد هذا التقييم على نتائج الأندية في البطولة خلال السنوات الأربع الماضية".

وقدمت الأندية السعودية نتائج مميزة في النسخة الماضية حيث فاز الهلال باللقب على حساب أوراوا رد دياموندز الياباني وبلغت أندية الاتحاد والأهلي والنصر دور الستة عشر فيما استمر الاتحاد والنصر إلى دور الثمانية.

وسيستكمل الاتحاد الآسيوي بطولاتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد للموسم الحالي في سبتمبر (أيلول) المقبل بعد توقف طويل منذ مارس (آذار) الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.