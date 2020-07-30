الاتحاد الآسيوي يحدد مقاعد الأندية السعودية في دوري الأبطال

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
وكالات

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن الاتحاد الآسيوي للعبة اعتمد الحد الأقصى لمقاعد المملكة في دوري أبطال آسيا خلال النسختين المقبلتين عامي 2021 و2022.

وأضاف الاتحاد على موقعه: "اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، 3 مقاعد مباشرة للأندية السعودية بالإضافة إلى مقعد رابع يخوض الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا".

وتابع: "طبقاً لتقييم الاتحاد الآسيوي فإن الدولتين الأعلى في التصنيف في قسمي (الغرب والشرق) تحصلان على الحد الأعلى، ويعتمد هذا التقييم على نتائج الأندية في البطولة خلال السنوات الأربع الماضية".

وقدمت الأندية السعودية نتائج مميزة في النسخة الماضية حيث فاز الهلال باللقب على حساب أوراوا رد دياموندز الياباني وبلغت أندية الاتحاد والأهلي والنصر دور الستة عشر فيما استمر الاتحاد والنصر إلى دور الثمانية.

وسيستكمل الاتحاد الآسيوي بطولاتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد للموسم الحالي في سبتمبر (أيلول) المقبل بعد توقف طويل منذ مارس (آذار) الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ليفربول

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 14 ساعة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 3 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 ص

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

09:16 ص

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

10:12 ص

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

05:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»