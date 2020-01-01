تطورات مفاوضات مانشستر سيتي مع نابولي لضم كوليبالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي الإيطالي رد على عرض مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يخطط لضم نجم دفاع الفريق الإيطالي السنغالي خاليدو كوليبالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونوهت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن مانشستر سيتي تقدم بعرض جديد من أجل التعاقد مع كوليبالي مقابل 65 مليون يورو لكن النجم السنغالي لن يتم بيعه بهذا السعر.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن كوليبالي أطلق بعض التصريحات بشأن مستقبله في الفترة الأخيرة أكد أنه قد يكون متاح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن بسعر مناسب كما أن وسائل الإعلام الإيطالية قدرته بمبلغ يتراوح بين 75 و 80 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أنه لم يصل لكوليبالي أية عروض قريبة من القيمة المذكورة مطروحة على طاولة نابولي لكن النجم السنغالي ليس في عجلة من أمره للرحيل عن فريق الجنوب الإيطالي.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن نابولي رفض العرض الأخير المقدم من المان سيتي لضم النجم السنغالي الذي يرتبط مع البارتينوبي بعقد يصل لخط النهاية في يونيو 2023.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن كوليبالي لا يمانع الاستمرار في صفوف نابولي طوال مسيرته الكروية علمًا بأن كوليبالي مطلوب في كلا من مانشستر يونايتد وليفربول لتدعيم الدفاع.