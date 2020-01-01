كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
محمد الصو

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ومنح كارتيرون، الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل تسويق الثنائي الكونغولي كاسونجو ومحمد حسن، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماتهم بالموسم الجديد.

 

وجاء طلب المدير الفني، بعدما فشل الثنائي في الحصول على ثقته ببقائهم خلال الموسم الجديد، وابتعادهم من التشكيل الأساسي.

 

ومن المنتظر، أن يتخذ مسؤولو القلعة البيضاء قرار بتسويق الثنائي والبحث لهم عن أندية للحصول على خدماتهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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