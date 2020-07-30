فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

 

فايلر يرفض عودة صلاح محسن وناصر ماهر

 

تحدثت مصادر صحفية داخل جدران النادي الأهلي، عن رفض المدرب السويسري رنيه فايلر، فكرة عودة الثنائي صلاح محسن وناصر ماهر، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

 

وأكدت المصادر أن فايلر، لا يمانع تمديد إعارة الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن لموسم جديد.

 

وأوضحت المصادر، أن المدرب السويسري يفضل منح الثنائي فرصة أكبر للعب خارج الأهلي ليتم تقيمهما بشكل أكبر وقد يكون هناك فرصة لعودة أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية حال احتاج الفريق لجهود أي منهما.

 

الجدير بالذكر أن فايلر طلب عودة الثنائي أكرم توفيق ومحمد شريف في الموسم الجديد، كما أتم مسؤولوا الكرة صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب.

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