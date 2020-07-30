بعد تجديد تعاقده.. تعرف على أرقام مروان محسن في 4 مواسم مع الأهلي

نجح النادي الأهلي في تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر لمدة 3 مواسم قادمة، دون إثارة اللاعب أي أزمات أو مشاكل وفقًا لما أعلنه وكيل أعماله تامر النحاس.

وجاء تمديد عقد مروان محسن مع الأهلي بناءًا على رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي تمسك باستمرار اللاعب وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ماذا قدم مروان محسن مع الأهلي؟

تعاقد الأهلي مع مروان محسن في صيف 2016 قادمًا من نادي الإسماعيلي في صفقة قياسية كلفت خزينة المارد الأحمر 10 مليون جنيه وقتها.

خاض مروان محسن 70 مباراة مع الأهلي، بإجمالي دقائق لعب فعلية (3973) دقيقة جاءت مبارياته كالتالي:

- الدوري الممتاز: 42 مباراة (2156 دقيقة)

- دوري أبطال إفريقيا: 18 مباراة (1230 دقيقة)

- كأس مصر: 6 مباريات (311 دقيقة)

- البطولة العربية: 3 مباريات (270 دقيقة)

- كأس ا لسوبر المصري: مباراة واحدة (6 دقائق)

سجل مروان محسن خلال مشواره مع الأهلي 18 هدفًا، وصنع لزملائه 6 أهداف، بينما حصل على 11 بطاقة صفراء، ولم يتعرض لأي طرد.

خاض اللاعب 17 مباراة مع الأهلي في الموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1000 دقيقة، سجل 4 أهداف، وصنع هدفين فقط.

حصل مروان مع الأهلي على عدة بطولات (3 دوري ممتاز – 2 كأس السوبر المصري – 1 كأس مصر)، كما صعد مع فريقه مرتين لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وحصل الفريق الأحمر على "وصافة" البطولة بعد خسارته النهائيين.