ربيع يحرص على تهنئة الأمة الأسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك





حرص الفنان علي ربيع، على تقديم التهنئة لجمهوره والأمة الأسلامية بحلولو عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".









حيث نشر صورة له معلق عليها: "كل سنه وأنتم طيبين وعيد اضحي سعيد #علي_ربيع"، ونهالت التعليقات عليه، فجاء أبرزها: " العيد احلي مع مسرح مصر انا مصدقتش عنيا لما شوفت الاعلان بحبكو، عيد سعيد عليك يا ربيع".





يذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع مصطفى خاطر ومحمد محمود.











