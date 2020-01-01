شاهد.. ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم يقلدان حمو بيك وأبو ليلة

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:44 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
تحرص الفنانة ميرنا نور الدين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابتها المختلفه على مواقع التواصل الاجتماعي.


حيث نشرت ميرنا نور الدين، عبر حسابها الشخصي على أبليكشن "التيك توك"، بصحبة صديقتها هند عبد الحليم، مقطع فيديو كوميدي قصير، قامو من خلاله تقليد نجوم المهرجانات الشعبية أبو ليلة وحمو بيكا، وهما يعملان على تسجيل مهرجان "بتون سالي بالسمسم هات".


ويُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين، كانت دورها الرائع في الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات، بالإضافة إلي دورها في مسلسل بخط الإيد بطولة الفنان أحمد رزق، والنجمة سوسن بدر.

@myrna_noureldin

##باتون_ساليه_بالسمسم_هات @hendabdelhaliim 🤣🤣🤣

♬ original sound - dinadef

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