أحمد العوضي يخطف الأنظار بكمامة سوداء عبر "إنستجرام"

نشر الفنان احمد العوضي صورة له من إحدي الشواطئ الساحلية وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وظهر" العوضي" وهو يرتدي كمامة سوداء، معلقًا عليها: " Thanks taha 🔥🔥".





ويشار إلي أن "العوضى"، خاض السباق الرمضاني بمسلسل "الإختيار " والذى يجسد فيه شخصية الإرهابي هشام عشماى، ويشاركة في العمل أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل، حنان يوسف، مها نصار، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم محمد امام، آسر ياسين، ماجد المصرى، اياد نصار، أحمد صلاح حسنى وآخرين وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.









ويعيش الثنائى حالة من السعادة بعد زواجهم ونجاح مسلسليهما، حيث شاركت ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني بمسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ويشارك فى بطولته شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وتارا عماد وإيهاب فهمى وإيمان السيد وسمر مرسى وكارولين خليل وعماد رشاد وعلا رشدى وأحمد جمال سعيد.







