عرض أمريكي لنجم برشلونة

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية، أن النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة قد تلقى عرضاً من الدوري الأمريكي من أجل الانتقال خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد سواريز مع برشلونة نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن سواريز يرغب في استكمال مسيرته في كامب نو، إلا أنه يملك عروضًا مغرية من دوري المحترفين الأمريكي.

وتابعت الصحيفة، أن سواريز ارتبط إسمه بالانتقال إلى فريق إنتر ميامي، المملوك للنجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، والذي يستعد للمشاركة في أول مواسمه بدوري المحترفين.

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