نجم الزمالك يرفض التجديد

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


رفض محمد عبد الغني مدافع الزمالك تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب خلاف مع إدارة النادي على القيمة المالية التي سيحصل عليها حال تمديد تعاقده مع الفريق.

وكان "عبد الغني" اتفق مع فاروق جعفر مستشار التعاقدات بالزمالك على تجديد عقده مع القلعة البيضاء مقابل الحصول على 7 مليون جنيه في الموسم الواحد، ووافق "جعفر" على هذا الشرط ووقع اللاعب على عقود التجديد بالفعل.

وبعد عرض فاروق جعفر الأمر على إدارة الزمالك رفضت المقابل المالي في عقد اللاعب، وحددت 3 مليون جنيه في الموسم الواحد للاعب، وهو ما رفضه المدافع الشاب وطلب الحصول على العقود التي وقع عليها مجددًا لتتعطل إجراءات تجديد تعاقده مع الزمالك.

وأوضحت تقارير صحفية أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك حاول إقناع اللاعب للموافقة على تجديد تعاقده مع النادي مقابل 3 مليون جنيه في الموسم ولكنه رفض تمامًا وتمسك بالحصول على 7 مليون جنيه سنويًا.

وينتهى عقد محمد عبد الغنى مع الزمالك بنهاية موسم 2021/2020 وتسعي إدارة النادي لتمديد تعاقده لمنعه من الرحيل عن صفوف الفريق في ظل اهتمام عدد من الاندية بالحصول على خدماته بعد تألقه مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية.

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