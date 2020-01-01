الوداد يفقد 4 لاعبين قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:14 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم


قرر الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الوداد المغربي، الاستغناء عن 4 لاعبين مع نهاية الموسم الجاري، وقبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الوداد البيضاوي، يوم 25 سبتمبر المقبل، علي ملعب الوداد بالمركب الرياضي محمد الخامس، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يكون لقاء العودة يوم 3 أكتوبر في القاهرة.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن جاريدو استقر على رحيل 4 لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة التي ستبدأ يوم 15 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن المدرب الإسباني قرر عدم تجديد عقد الثنائي عادل الرحيلي وأمين تيغازوي، إلى جانب الأوغندي جويل مادوندو، الذي تم فسخ عقده رسميا في بداية شهر يوليو الجاري.

ويعد محمد الناهيري هو اللاعب الرابع في قائمة الراحلين عن الوداد، والذي انهى عقده مع الفريق بنهاية شهر يونيو الماضي، بعدما رفض تنفيذ قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستكمال اللاعبين لعقودهم حال استئناف الموسم.

وطالب المدير الفني للوداد إدارة ناديه بسرعة التعاقد مع صفقات جديدة، لتعويض نقص بعض المراكز، وتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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