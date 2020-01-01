تستهلك 120 كيلوجرام من أسلاك الذهب.. معلومات مذهلة عن كسوة الكعبة

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
انتهت المملكة العربية السعودية، من تركيب كسوة الكعبة، وبثت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو للكعبة المشرفة بعد تركيبة الكسوة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالي، حيث يصعد حجاج بيت الله الحرام، إلى جبل عرفات، ويقوم الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة قام بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

من جانبها قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وأعلنت الفرق الإسعافية للهلال الأحمر السعودي المشاركة في عملية استقبال الحجاج، ورفع جاهزيتها تزامنا مع بدء استقبال الحجاج لأداء طواف القدوم والمبيت بمنى.

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز معلومات عن الكسوة الجديدة للكعبة.

- الكسوة الجديدة للكعبة تتوشح من الخارج بنقوش من خيوط النسيج السوداء، وكُتب عليها: "يا الله يا الله"، و"لا إله إلا الله محمد رسول الله"، و"سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم"، و"يا ديان يا منان".

- تتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

- عدد قطع حزام كسوة الكعبة يبلغ 16 قطعة، بالإضافة إلى 6 قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام، و4 صمديات توضع في أركان الكعبة وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

- كسوة الكعبة تستهلك نحو 670 كيلوجرام من الحرير الخام صُبغ باللون الأسود، و120 كيلوجرام من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

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