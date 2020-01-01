عاجل.. الحجاج يتوجهون إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم

توجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم.





وأكدت قوات أمن الحج نجاح مهمة تفويج الحجاج لطواف القدوم، وفق التدابير الأمنية والصحية والوقائية، وفقا لما أفاد به حساب "أخبار السعودية" على "تويتر".





يأتي ذلك في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالي، حيث يصعد حجاج بيت الله الحرام، إلى جبل عرفات، ويقوم الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة قام بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.





من جانبها قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.



