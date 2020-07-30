شاهد.. أول فيديو للكعبة المشرفة بعد تركيب الكسوة الجديدة

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
بثت قناة "الإخبارية" السعودية، مقطع فيديو للكعبة المشرفة بعد الانتهاء من تركيب الكسوة الجديدة.

وفي وقت سابق، نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة هطول الأمطار على الحرم المكي، أثناء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة.

ويظهر في الفيديو الأمطار تتساقط بغزارة على الحرم الشريف.

كما نشر حساب "أخبار السعودية"، مقطع الفيديو وعلق عليه قائلا: "الآن.. أمطار الخير تتساقط على الحرم المكي".

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله الحرام، إلى جبل عرفات، حيث يقوم الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة قام بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

من جانبها قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

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