شاهد.. أول فيديو للكعبة المشرفة بعد تركيب الكسوة الجديدة

بثت قناة "الإخبارية" السعودية، مقطع فيديو للكعبة المشرفة بعد الانتهاء من تركيب الكسوة الجديدة.

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الكعبة المشرفة بعد الانتهاء من تركيب الكسوة الجديدة .



pic.twitter.com/TKj5BsGJjV — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 30, 2020





وفي وقت سابق، نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة هطول الأمطار على الحرم المكي، أثناء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة.





ويظهر في الفيديو الأمطار تتساقط بغزارة على الحرم الشريف.





كما نشر حساب "أخبار السعودية"، مقطع الفيديو وعلق عليه قائلا: "الآن.. أمطار الخير تتساقط على الحرم المكي".





يأتي ذلك في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله الحرام، إلى جبل عرفات، حيث يقوم الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة قام بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.



