الليثي يعلن عن تعاون فني جديد مع عمالقة الفن الشعبي

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:19 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
نشر المطرب الشعبي محمود الليثي، صورة جديدة له بصحبة المطرب أحمد شيبة وعبدالباسط حمودة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل كبير من جمهوره ومحبيه.


وظهر المطربين بالصور وهم مرتدين بدل سوداء، حيث علق "الليثي"، قائلًا: "الوحوش قريبًا"، بدون الكشف أو الأعلان عن أي تفاصيل آخرى.


يذكر أن مسلسل مملكة إبليس تدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة.


المسلسل بطولة غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح.

الليثي يعلن عن تعاون فني جديد مع عمالقة الفن الشعبي
الليثي يعلن عن تعاون فني جديد مع عمالقة الفن الشعبي
الليثي يعلن عن تعاون فني جديد مع عمالقة الفن الشعبي
الليثي يعلن عن تعاون فني جديد مع عمالقة الفن الشعبي

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