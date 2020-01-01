بايرن ميونخ سعر بيع نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، حدد سعر بيع تياجو ألكانتارا لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.





وينتهي عقد تياجو ألكانتارا مع بايرن ميونيخ نهاية الموسم الجاري، ويتنافس على ضمه العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم ليفربول.





وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونيخ حدد 30 مليون يورو، للموافقة على رحيل تياجو ألكانتارا، خلال الصيف المقبل.



