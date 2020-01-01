موعد مباراتي الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الأربعاء 29 يوليو رسميا مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والذي يتواجد فيه كل من الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب.





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي في أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





بينما ستقام مبارة إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء البيضاوي في بداية شهر أكتوبر المقبل.



