أزمة كبرى تهدد انتقال نجم الإنتر الي برشلونة

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:42 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة مالية قوية تهدد تعاقده مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي برشلونة يواصل محاولاته للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز نجم انتر ميلان الإيطالي، لتدعيم هجوم البرسا في الموسم الجديد، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة النيراتزوري بالفترة الماضية.

وعرض نادي برشلونة على انتر ميلان في وقت سابق الحصول على خدمات اللاعب مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة لجونيور فيربو والمقدر سعره بـ 41 مليون يورو، وهو مايوازي قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع الانتر.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن نادي انتر ميلان لم يرفض عرض برشلونة الأخير لضم "مارتينيز" ولم يغلق باب المفاوضات مع النادي الكتالوني، ولكن هناك أزمة تهدد اكتمال الصفقة حال موافقة مسئولي النادي الإيطالي على انتقال اللاعب لقلعة "كامب نو".

وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة يواجه أزمة مالية حيث أنه لا يملك السيولة المالية الكافية لدفع المقابل المالي في صفقة "مارتينيز" بسبب الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفىة أن نادي برشلونة يحاول توفير الأموال اللازمة لصفقة لاوتارو مارتينيز من خلال عرض بعض لاعبيه الغير مرغوب فيهم للبيع خلال الميركاتو الصيفي لتوفير مثل راكيتيتش وكوتينيو ورافينيا وتوديبو وغيرهم لتوفير القيمة المالية للصفقة 

ويرتبط لاوتارو مارتينيز بعقد مع انتر ميلان حتي 2022 ولا يمكنه الرحيل إلا عن طريق النادي الإيطالي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ111 مليون يورو.

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