كهربا: التتويج بلقب إفريقيا هدف الجميع داخل الأهلي
الخميس 30/يوليه/2020 - 04:40 ص
محمد جمال
قال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تركيز الجميع داخل النادي الأحمر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نخوض كل مباراة على حدة وهدفنا الآن منصب على مباريات الدوري بداية من مواجهة إنبي".
وتابع :"من الجيد أن نخوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب".
وزاد:"هدف الجميع داخل فريق الأهلي هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية ونتمنى حصد لقبها".
وواصل :"الفريق جاهز لاستئناف المباريات والتركيز منصب حول التتويج بلقب إفريقيا".