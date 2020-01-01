كهربا: التتويج بلقب إفريقيا هدف الجميع داخل الأهلي

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:40 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

قال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تركيز الجميع داخل النادي الأحمر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نخوض كل مباراة على حدة وهدفنا الآن منصب على مباريات الدوري بداية من مواجهة إنبي".

وتابع :"من الجيد أن نخوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب".

وزاد:"هدف الجميع داخل فريق الأهلي هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية ونتمنى حصد لقبها".

وواصل :"الفريق جاهز لاستئناف المباريات والتركيز منصب حول التتويج بلقب إفريقيا".

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