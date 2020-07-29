ياسمين الخطيب تهنئ الأمة الأسلامية بحلول عيد الفطر على طريقتها الخاصة

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك حرصًا منها على تقديم التهنئة للأمة الأسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وظهرت ياسمين بالصورة وهي مرتدية قميص ازرق اللون، وخلفها كلمة "عيد سعيد"، حيث علقت "الخطيب"، على الصورة، قائله: "كل عام وأنتم محاطون بأحبائكم، وقلوبكم مُنَعَّمَة بالسعادة والرضا".

يشار أن ياسمين الخطيب أعلنت مؤخرًا عن تعاقدها بأكثر من عمل سينمائي مع إحدي شركات الإنتاج.
 
جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب السينمائية فيلم "طلعت حرب 2" وهذا يعد أولي أعمالها السينمائية والتي أعلنت عنه سابق من خلال صفحتها علي الفيسبوك.

والفيلم إخراج مجدي أبو علي وتدور فكرة الفيلم في الستينيات ويعرض أبرز القضايافي تلك الفترة من خلال 4قصص.


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