لم تدفع المستحقات.. ترامب يكشف سبب نقل قوات أمريكية من ألمانيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:29 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سبب سحب القوات الأمريكية من ألمانيا، لافتا إلى أنها لم تدفع بعض المستحقات.

وقال "ترامب"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إن "ألمانيا لم تف بالرسوم المستحقة للناتو ولذلك ننقل بعض قواتنا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يفترض منا حماية ألمانيا من روسيا التي تدفع لها برلين مليارات الدولارات".

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس الأربعاء، أنه سينقل مقره خارج شتوتجارت بألمانيا إلى بلجيكا، حيث حدد الخطط الأوسع لنقل 12 ألف جندي من ألمانيا بناء على أوامر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكشف الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن خطط لسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا، في تداعيات نزاع الرئيس دونالد ترامب الطويل مع برلين، لكنه قال، إنه سيحتفظ بما يقرب من نصف تلك القوات في أوروبا لمعالجة التوتر مع روسيا.

وأعلن "ترامب" الشهر الماضي عن خطط لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى 25000، منتقدًا الحليف الوثيق للولايات المتحدة لفشلها في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للناتو واتهمها بالاستفادة من أمريكا في التجارة.

وقال "ترامب" للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بشأن القرار: "لا نريد أن نكون المغفلون بعد الآن. نحن نخفض القوة لأنهم لا يدفعون فواتيرهم، أنه بسيط جدًا."

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