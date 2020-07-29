شاهد.. نيكول سابا تستعرض لياقتها ورشاقتها في الشارع

شاركت الفنانة نيكول سابا مجموعة من الصور لها، وهي تؤدي بعض التمارين الرياضيه، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".









وظهرت "سابا"، في الصور وهي تقوم بعمل بعض الحركات الرياضية، في احدى الشوارع، حيث علقت عليها: "Cleaning mind body and soul..relief".





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.











