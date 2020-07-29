شاهد.. نيكول سابا تستعرض لياقتها ورشاقتها في الشارع

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
شاركت الفنانة نيكول سابا مجموعة من الصور لها، وهي تؤدي بعض التمارين الرياضيه، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".


وظهرت "سابا"، في الصور وهي تقوم بعمل بعض الحركات الرياضية، في احدى الشوارع، حيث علقت عليها: "Cleaning mind body and soul..relief".

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.



أخبار تهمك

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعة و 20 دقيقة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

يبدأ تطبيقها اليوم.. تعرف على أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الجديدة

منذ ساعة

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. مانشستر سيتى يعلن التعاقد مع كابوري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضغط على بيراميدز لحسم صفقة هذا اللاعب

منذ ساعة و 17 دقيقة

صفقات على رادار ليفربول في ميركاتو الصيف

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على غيابات برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

قائد الأهلي السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن التفويت في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

02:52 ص

تعرف على غيابات برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

10:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»