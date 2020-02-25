برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا









تلقى جماهير وعشاق برشلونة الإسباني، صدمة قوية قبل مواجهة نابولي الإيطالي باياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





برشلونة يفقد نجمه قبل مواجهة نابولي





ويحل نابولي الإيطالي ضيفًا ثقيلا على برشلونة، يوم 8 أغسطس، على ملعب كامب نو، في إياب مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.





من جانبه سيفقد برشلونة الإسباني، لخدمات الثنائي سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال للإيقاف، بالإضافة إلى غياب آرثر ميلو بسبب تمرده، كما أن أنطوان جريزمان ورونالد أراوخو يعانيان من للإصابة.





وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، أعلن خلاله إصابة ظهيره الشاب داني مورير، لاعب الفريق الرديف، دون تحديد موعد لعودته.





وقال برشلونة في بيانه: "أُصيب اللاعب الشاب داني مورير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى".



