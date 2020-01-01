الأهلي يضغط على بيراميدز لحسم صفقة هذا اللاعب

يضغط النادي الأهلي على بيراميدز، من أجل سرعة حسم صفقة اللاعب البوركيني إيريك تراوري نجم خط وسط فريق الأهرام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.













ويعد إيريك تراوري واحد من اللاعبين المميزين بالدوري المصري وسيكون إضافة قوية لخط هجوم النادي الأهلي حال التعاقد معه بشكل رسمي، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية عالية وقدرات تهديفية هائلة.













ودخل تراروي، ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، لمحاولة الحصول على خدماته وتدعيم صفوفه وخطه الهجومي مع بداية العام الجديد













وقد وقع تراوري للأهلي مرتين من قبل، الأولى مع حينما كان عصام سراج مديراً للتعاقدات في الأحمر، والثانية مع محمد فضل، لكن لم يكتب للصفقة النجاح في المرتبن.













ويمتلك إيريك تراوري عرضاً من الدوري الإماراتي للمحترفين للانتقال إليه في الموسم الجديد.











