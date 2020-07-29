منة فضالي تفاجئ جمهورها بأحدث جلسه تصوير لها عبر "إنستجرام"

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:11 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت "فضالي"، مجموعة من الصور، والتي ظهرت من خلالها بفستان أسود قصير، ونظارة شمس، كما اشارت بالشكر لكل من ساهم وساعدها في الظهور بالاطلالة المتميزة.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.



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