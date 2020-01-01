الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
قال الدكتور محمود شاهين؛ مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس أول أيام العيد سيكون مثل طقس الأيام الماضية، معقبا: "أصدرنا بيانا يشير إلى وجود ارتفاع بسيط في درجات الحرارة".

وأوضح "شاهين"، في مداخلة مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تين" الفضائية، الأربعاء، أن درجات الحرارة سوف ترتفع بمعدل ثلاثة درجات؛ وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة بالإضافة لوجود فرصة لتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

ولفت مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة خلال الأيام الماضية كانت في معدلاتها الطبيعية، ولكن درجة الرطوبة ارتفعت خلال الأيام الماضية وهو ما أعطى شعورا بارتفاع درجات الحرارة.
إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

حقيقة ارتفاع درجة الحرارة إلى 50
ونفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد حول وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة خلال أيام عيد الأضحى كما يتردد على مواقع التوصل الاجتماعي، معقبة: "ده تهويل، وليس حقيقيا".

وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى ثاني أيام العيد، ولكنه ارتفاع طفيف، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 38 درجة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن جنوب البلاد هو من سيتأثر بارتفاع درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة عليه إلى 46 درجة، منوهة بأن جنوب الصعيد معتاد على مثل هذه الارتفاعات، منوهة بأنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، نافية أن تصل الأمطار إلى سيول، موضحة أنها مجرد أمطار خفيفة وقد تكون رعدية.

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