"بنت أبوها".. إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها بمناسبة عيد الأضحى





نشرت إيمي طلعت زكريا، صورة جدية لها برفقة والدها الراحل طلعت زكريا، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقىت الصورة تفاعل كبير من جمهوره ومتابعيها.









وعلقت نجل الراحل، على الصورة قائله: " عيدك ف الجنه احلى ياأغلى الناس ربنا يرحمك بنت ابوها"، وكالعادة إنهالت التعليقات التي تدل على المحبة والتقدير للفنان الراحل طلعت زكريا، فمن أبرزها: " كل عام وانت والوالده واخوكي والوالدة بخير وسعاده.. وربنا يرحم الوالد الغالي".









يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخا وهاجر الشرنوبي.











