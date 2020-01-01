كهربا: احترافي في اتحاد جدة السعودي من أفضل أيام حياتي









يرى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فترة تواجده في فريق اتحاد جدة السعودي من أفضل فترات حياته في مسيرته الكروية.





وأضاف في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية النادي الأهلي :"من أفضل أيام حياتي اللعب مع فريق اتحاد جدة وأيام لا تنسى".





وتابع :"في البداية الأجواء كانت مختلفة والحمد لله تأقلمت وفي الموسمين نجحنا في حصد لقبين".





وتابع :"عندما عاد رئيس النادي رأى بأننا فعلنا ما بوسعنا وقرر التعاقد مع لاعبين أخرين".





وأشار :"عندما انتقلت إلى اتحاد جدة لم يتوقع أحد أن نحقق هذه الإنجازات ونظهر بهذا المستوى وهذه الفترة من أفضل فتراتي على المستوى الفني".



