على طريقتها الخاصة دينا الشربيني تهنئ عمرو دياب لطرح "يا بلدنا الحلوة"

حرصت الفنانة دينا الشربيني على تقديم التهنئة للفنان عمرو دياب، على طرحه لأغنية "يا بلدنا يا حلوة"، والذي طرحها منذ قليل عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصدت نسبة مشاهدة عالية في الدقائق الأولى من طرحها.









حيث نشرت "الشربيني"، كليب "يا بلدنا يا حلوة"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، معلقه عليه: " THE REAL LEGEND THE ONE AND ONLY ".









يُذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب البوم سهران الذي طرحه شهر فبراير الماضي بالتزامن مع عيد الحب ويضم 16 أغنية.





أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".