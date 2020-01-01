بشرى سارة وأسعار مرتفعة.. شركة أمريكية تعلن تفاصيل إنتاج لقاح كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت شركة موديرنا، الأمريكية، تفاصيل جديدة عن لقاحها المنتظر الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أن أسعاره سوف تتراوح ما بين 50 و60 دولارا أمريكيا مقابل دورة العلاج، أي حوالي 25 دولارا إلى 30 دولارا للجرعة الواحدة، إلا أن هناك أنباء سارة تتحدث عن قرب الإنتاج.

أسعار الشركات المنافسة
ويعتبر هذا السعر، أعلى من السعر الذي حددته الشركات المنافسة الأخرى، مثل شركة Pfizer وشريكها الألماني BioNTech التي أعلنت أن اللقاح يبلغ سعره في الصفقة مع الحكومة الأمريكية، 39 دولارا مقابل كل دورة علاج تضم جرعتين من اللقاح، وتبلغ الجرعة الواحدة سعر 19.5 دولار.

وكشف أحد العاملين بالشركة، أن بعض الاختلافات في الأسعار التي تم عرضها في Moderna كانت بسبب حجم الطلبات وتوقيت التسليم.

مرحلة متأخرة من التجارب
وأشارت "موديرنا"، وفقا لموقع قناة العربية، إلى أنها وصلت لمرحلة متأخرة من لقاح كورونا المستجد، الذي يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي، وتستهدف حاليا اختبار اللقاح على متطوعين أصحاء، كما أعلنت الشركة أول أمس الثلاثاء، أن التجارب التي أجرتها على اللقاح "ميرنا - 1273"، على القردة أظهرت استجابة مناعية قوية ووفرت حماية من الإصابة بالفيروس التاجي.

هذا، وتضاعف سهم مودرنا أربع مرات هذا العام إلى تقييم للسوق بقيمة 30 مليار دولار، ما سمح لها بجمع 1.3 مليار دولار في طرح الأسهم لشهر مايو، كما حصلت على 955 مليون دولار دولار من الالتزامات من هيئة البحث والتطوير الطبية الحيوية المتقدمة التابعة للحكومة الفيدرالية، وفقا لما أفادت تقارير صحفية.

الجدير بالذكر، أن جميع لقاحات فيروس كورونا المستجد لا تزال جميعها قيد التطوير ولم يحصل أي منها على موافقة الجهات التنظيمية، وبالتالي من الصعب المقارنة بين أسعارها.

لا بيع بسعر التكلفة
في غضون ذلك، كشفت الشركات المصنعة للقاحات، وهي: Moderna وPfizer وMerck جميعهم، أن الأسعار لن تكون بسعر التكلفة، وأنهم ينوون الربح من خلاله، خاصة في الدول ذات المداخيل العالية.

وقال ممثلو الشركات في جلسة استماع في الكونجرس الأسبوع الماضي، إنهم ينون تحقيق ربح من وراء اللقاح.

وأوضح ستيفن هوج، رئيس "موديرنا": "لن نبيعه بسعر التكلفة"، لافتا إلى أن الشركة جمعت 5 مليارات دولار من المتعاونين الاستراتيجيين والمستثمرين بالإضافة إلى الأموال التي تلقتها من الحكومة.

الإنتاج قريبا
إلى ذلك، أبدى مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، تفاؤله حول النتائج التي توصلت إليها الشركة في إنتاج اللقاح.

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