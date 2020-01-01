الحكومة: عالجنا 2.7 مليون مواطن من فيروس سي

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:30 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
الفجر
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن عدد الذين عالجتهم الدولة من فيروس سي، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، واصفا الرقم بأنه "كبير للغاية".

وأشار "سعد"، في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إلى أن مصر احتفلت بإجراء مسح طبي على 60 مليون مصري خاص بفيروس سي، وعالجت علاج 2.7 مليون مواطن من فيروس سي خلال المبادرة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجراء هذا الكم الكبير من المسحات كان شيء جيد وتفادت مصر خطورة كبيرة بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للخطر إذا ما أصيبوا بكورونا.

آخر مستجدات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على غيابات برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 10 دقيقة

نصيحة مهمة من شيخ الأزهر في يوم عرفة

منذ ساعة و 18 دقيقة

ريال مدريد يُعلن رحيل لاعب آخر

منذ حوالي 4 ساعات

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

قائد الأهلي السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن التفويت في الدوري المصري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق مثير من صالح جمعة بعد إلتزامه في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

استشاري صحة إنجابية يكشف مفاجأة: معدل المواليد سينخفض خلال الفترة المقبلة

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

صحة الدقهلية تبدأ سحب مسحات عشوائية لفيروس سي (صور)

"متحدث الوزراء": اشتراطات البناء ستصدر بعد 3 أشهر

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

الصحة: لأول مرة.. ارتفاع مؤشر نسب الشفاء من كورونا إلى 28.1%

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تعرف على غيابات برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

01:03 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

10:32 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»