الحكومة: عالجنا 2.7 مليون مواطن من فيروس سي

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن عدد الذين عالجتهم الدولة من فيروس سي، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، واصفا الرقم بأنه "كبير للغاية".





وأشار "سعد"، في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إلى أن مصر احتفلت بإجراء مسح طبي على 60 مليون مصري خاص بفيروس سي، وعالجت علاج 2.7 مليون مواطن من فيروس سي خلال المبادرة.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجراء هذا الكم الكبير من المسحات كان شيء جيد وتفادت مصر خطورة كبيرة بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للخطر إذا ما أصيبوا بكورونا.





آخر مستجدات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.



